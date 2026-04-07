ВВС США и Израиля наносят удары по острову Харг, главному нефтяному хабу Ирана

Иранское новостное агентство Mehr сообщило об ударах ВВС США и Израиля по острову Харг. "Американо-сионистский враг совершил несколько атак на остров Харг. На острове были слышны несколько взрывов", – говорится в сообщении.

Корреспондент Fox News Дженнифер Гриффин в своем блоге в сети Х написала со ссылкой на свой источник, что Израиль не участвовал в нанесении ударов по Харгу. "Это послание иранцам", – цитирует Гриффин цитирует Гриффин высокопоставленного военного источника.

Корпус стражей исламской революции распространил по своим каналам предупреждение для США: "Если террористическая армия США переступит "красные линии", наш ответ выйдет за пределы региона". Сообщение опубликовано с хэштегом "мы устроим ад".

Источник в Пентагоне сообщил Wall Street Journal, что США атаковали более 50 военных целей на острове Харг.