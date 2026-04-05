"Хизбалла" по ошибке атаковала британский военный корабль, приняв его за израильский

Боевики "Хизбаллы" выпустили береговую ракету по британскому военному кораблю, находившемуся примерно в 70 милях от побережья Ливана. Причина атаки – ошибочная идентификация, боевики приняли судно за израильское. Об этом сообщил журналист 14-го телеканала Халель Битон Розен в вечернем выпуске новостей.

По информации Розена, кораблю причинен ущерб. Великобритания не делала никаких официальных заявлений.

При этом в выпуске новостей отмечалось, что эта ошибка свидетельствует о серьезных разведывательных просчетах "Хизбаллы" и указывает на высокий уровень угрозы для любых судов, действующих в этом районе.