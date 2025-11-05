x
05 ноября 2025
05 ноября 2025
05 ноября 2025
последняя новость: 12:06
05 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Ближний Восток

Власти Ирана выпустили из тюрьмы французов, осужденных за "шпионаж в пользу Израиля"

Франция
Иран
шпионаж
время публикации: 05 ноября 2025 г., 11:31 | последнее обновление: 05 ноября 2025 г., 11:33
Власти Ирана выпустили из тюрьмы французов, осужденных за "шпионаж в пользу Израиля"
Wikipedia.org. Фото: Ehsan Iran

В Иране освобождены из тюрьмы два гражданина Франции, которые были признаны виновными в шпионаже в пользу Израиля. 41-летняя Сесиль Колер и 72-летний Жак Пари провели в заключении три года. Они доставлены из тюрьмы "Эвин" во французское посольство в Тегеране.

Об освобождении сообщил президент Франции Эммануэль Макрон, написавший в социальной сети Х, что испытывает невероятное облегчение и что идут переговоры, призванные обеспечить их скорейшее возращение на родину.

Представитель министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи заявил, что речь идет об условном освобождении под залог. "Они будут находиться под наблюдением до следующего этапа юридического разбирательства", – сказал он.

Колер и Пари, работавшие в Иране учителями, были арестованы в мае 2022 года. На всем протяжении разбирательства Франция заявляла, что обвинения против них не обоснованы, и речь идет о взятии заложников с целью добиться дипломатических уступок.

Ближний Восток
