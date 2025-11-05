Власти Ирана выпустили из тюрьмы французов, осужденных за "шпионаж в пользу Израиля"

В Иране освобождены из тюрьмы два гражданина Франции, которые были признаны виновными в шпионаже в пользу Израиля. 41-летняя Сесиль Колер и 72-летний Жак Пари провели в заключении три года. Они доставлены из тюрьмы "Эвин" во французское посольство в Тегеране.

Об освобождении сообщил президент Франции Эммануэль Макрон, написавший в социальной сети Х, что испытывает невероятное облегчение и что идут переговоры, призванные обеспечить их скорейшее возращение на родину.

Представитель министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи заявил, что речь идет об условном освобождении под залог. "Они будут находиться под наблюдением до следующего этапа юридического разбирательства", – сказал он.

Колер и Пари, работавшие в Иране учителями, были арестованы в мае 2022 года. На всем протяжении разбирательства Франция заявляла, что обвинения против них не обоснованы, и речь идет о взятии заложников с целью добиться дипломатических уступок.