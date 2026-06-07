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Ближний Восток

CENTCOM сообщил об уничтожении в Ормузском проливе двух ударных БПЛА

Иран
Война с Ираном
время публикации: 07 июня 2026 г., 10:07 | последнее обновление: 07 июня 2026 г., 10:30
CENTCOM сообщил об уничтожении в Ормузском проливе двух атакующих БПЛА
Wikipedia.org. Фото: MODIS Land Rapid Response Team, NASA GSFC

Центральное командование вооруженных сил США сообщило об уничтожении6 июня двух иранских ударных беспилотников, которые угрожали международному судоходству в районе Ормузского пролива.

"Американские войска, действующие на Ближнем Востоке, находятся в полной боевой готовности и продолжат обеспечивать защиту против иранской агрессии", – говорится в заявлении командования.

Ближний Восток
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