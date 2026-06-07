CENTCOM сообщил об уничтожении в Ормузском проливе двух ударных БПЛА

Центральное командование вооруженных сил США сообщило об уничтожении6 июня двух иранских ударных беспилотников, которые угрожали международному судоходству в районе Ормузского пролива.

"Американские войска, действующие на Ближнем Востоке, находятся в полной боевой готовности и продолжат обеспечивать защиту против иранской агрессии", – говорится в заявлении командования.