Reuters: США намерены передать иранское имущество на восстановление арабских стран Залива

Американская администрация намерена переправить иранское имущество арабским государствам Залива для восстановления этих стран и выплаты ущерба, нанесенного в ходе военных действий. Речь идет и о возможном будущем ущербе.

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на информированный источник, министр торговли США Скотт Бессент уже создал специальную группу для оценки ущерба. Согласно собеседнику агентства, для этих целей могут быть использованы не только замороженные на западе иранские авуары.

Днем ранее советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи сообщил, что судьба соглашения зависит от готовности США передать Ирану замороженные авуары на сумму 24 миллиарда долларов.

Несмотря на то, что США и Иран обмениваются ударами, прекращение огня остается в силе, а переговоры продолжаются. 6 июня в Тегеран с посреднической миссией прибыл министр внутренних дел Пакистана, доставивший послание фактического руководителя государства маршала Асифа Мунира верховного лидеру Моджтабе Хаменени.