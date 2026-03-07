Иран: страны, не предоставлявшие воздушное пространство США и Израилю, не будут целями атак

Страны, которые не предоставляли свое воздушное пространство или территорию Соединенным Штатам и Израилю, не были и не будут целями атак. Об этом в субботу заявил глава пресс-службы иранской армии бригадный генерал Аболфазл Шекарчи

Шекарчи подчеркнул, что любое место, использованное в качестве источника нападения на Иран, будет рассматриваться как законная цель. Он также добавил, что атаки Ирана против Израиля и США будут продолжены.