07 марта 2026
Ближний Восток

Иран: страны, не предоставлявшие воздушное пространство США и Израилю, не будут целями атак

Война с Ираном
время публикации: 07 марта 2026 г., 12:12 | последнее обновление: 07 марта 2026 г., 12:50
Иран: страны, не предоставлявшие воздушное пространство США и Израилю, не будут целями атак
AP Photo/Vahid Salemi

Страны, которые не предоставляли свое воздушное пространство или территорию Соединенным Штатам и Израилю, не были и не будут целями атак. Об этом в субботу заявил глава пресс-службы иранской армии бригадный генерал Аболфазл Шекарчи

Шекарчи подчеркнул, что любое место, использованное в качестве источника нападения на Иран, будет рассматриваться как законная цель. Он также добавил, что атаки Ирана против Израиля и США будут продолжены.

