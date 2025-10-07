Министр обороны Сирии объявил о всеобъемлющем перемирии с курдскими силами

Во вторник, 7 октября, министр обороны Сирии Мархаф Абу Касра заявил о достижении всеобъемлющего перемирия с курдскими силами "на всех фронтах и во всех пунктах военного присутствия на севере и северо-востоке Сирии".

По словам Абу Касры, перемирие, согласованное в ходе встречи в Дамаске с командующим курдских "Сирийских демократических сил" Мазлумом Абди, уже вступило в силу.

Незадолго до этого заявления в районах Шейх-Максуд и Ашрафия в городе Алеппо произошли столкновения между курдскими отрядами и подразделениями силовых структур нынешних сирийских властей. Стороны обвинили друг друга в провокациях.