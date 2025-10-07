ХАМАС требует 400 грузовиков в сутки с помощью для Газы после начала реализации "плана Трампа"

Катарский телеканал "Аль-Араби" со ссылкой на собственные источники сообщил, что делегация ХАМАСа на переговорах в Египте потребовала обеспечить ежедневный пропуск в Газу 400 грузовиков с гуманитарной помощью сразу после начала реализации "плана Трампа".

Агентство Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров, передает, что ХАМАС настаивает на четком графике вывода израильских войск из сектора и на жестких гарантиях прекращения войны в рамках сделки.

По данным Reuters, первый день непрямых переговоров в Шарм аш-Шейхе прошел "на позитивной ноте", однако остаются разногласия по ключевым пунктам – от параметров отвода войск до условий доставки гуманитарной помощи.

Ранее о "позитивной" атмосфере первого дня переговоров со заявляли катарский телеканал "Аль-Джазира" и агентство France-Presse.

Сегодня, 7 октября, переговоры в Шарм аш-Шейхе продолжаются.

Пока, судя по имеющимся данным, никакие договоренности не достигнуты.

На данном этапе ведутся технические переговоры по реализации первой фазы "плана Трампа". Они касаются, прежде всего, процесса "обмена пленными".