07 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
07 октября 2025
07 октября 2025
07 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Ближний Восток

ХАМАС требует 400 грузовиков в сутки с помощью для Газы после начала реализации "плана Трампа"

Газа
Война "Железные мечи"
Египет
Заложники
ХАМАС
время публикации: 07 октября 2025 г., 14:14 | последнее обновление: 07 октября 2025 г., 14:23
ХАМАС требует 400 грузовиков в сутки с помощью для Газы после начала реализации "плана Трампа"
AP/Ariel Schalit

Катарский телеканал "Аль-Араби" со ссылкой на собственные источники сообщил, что делегация ХАМАСа на переговорах в Египте потребовала обеспечить ежедневный пропуск в Газу 400 грузовиков с гуманитарной помощью сразу после начала реализации "плана Трампа".

Агентство Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров, передает, что ХАМАС настаивает на четком графике вывода израильских войск из сектора и на жестких гарантиях прекращения войны в рамках сделки.

По данным Reuters, первый день непрямых переговоров в Шарм аш-Шейхе прошел "на позитивной ноте", однако остаются разногласия по ключевым пунктам – от параметров отвода войск до условий доставки гуманитарной помощи.

Ранее о "позитивной" атмосфере первого дня переговоров со заявляли катарский телеканал "Аль-Джазира" и агентство France-Presse.

Сегодня, 7 октября, переговоры в Шарм аш-Шейхе продолжаются.

Пока, судя по имеющимся данным, никакие договоренности не достигнуты.

На данном этапе ведутся технические переговоры по реализации первой фазы "плана Трампа". Они касаются, прежде всего, процесса "обмена пленными".

