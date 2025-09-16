x
16 сентября 2025
Ближний Восток

В Сирии совершено нападение на блокпост курдских ополченценцев

Сирия
Курды
Исламское государство
время публикации: 16 сентября 2025 г., 14:17 | последнее обновление: 16 сентября 2025 г., 14:21
В Сирии совершено нападение на блокпост курдских ополченценцев
AP Photo/Baderkhan Ahmad

На западе сирийской провинции Дир аз-Зур в ночь на 16 сентября было совершено нападение на блокпост Сирийских демократических сил – возглавляемой курдами коалиции, поддерживаемой США.

По ополченцам был открыт огонь из автоматического оружия, после чего нападавшие скрылись. Пострадавших не было. Предположительно, за нападением стоит террористическая группировка "Исламское государство".

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
