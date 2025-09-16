В Сирии совершено нападение на блокпост курдских ополченценцев
время публикации: 16 сентября 2025 г., 14:17 | последнее обновление: 16 сентября 2025 г., 14:21
На западе сирийской провинции Дир аз-Зур в ночь на 16 сентября было совершено нападение на блокпост Сирийских демократических сил – возглавляемой курдами коалиции, поддерживаемой США.
По ополченцам был открыт огонь из автоматического оружия, после чего нападавшие скрылись. Пострадавших не было. Предположительно, за нападением стоит террористическая группировка "Исламское государство".
