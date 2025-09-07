x
07 сентября 2025
Ближний Восток

В Ираке обрушился строящийся мост, есть жертвы

Погибшие
Ирак
время публикации: 07 сентября 2025 г., 09:39 | последнее обновление: 07 сентября 2025 г., 09:49
В больнице в Карбале (архив)
AP Photo/Karim Kadim

В Карбале, к югу от Багдада, обрушился строящийся мост – погибли не менее трех человек, по меньшей мере шестеро пострадали, сообщают иракские СМИ.

Сайт "Шафак" передает, что произошло частичное обрушение моста Аль-Атиши (район Аль-Хусейния, северный въезд в Карбалу, рядом с воротами Баб-Багдад). Под завалами оказались автомобили.

Канцелярия премьер-министра Ирака Мухаммада Шиа ас-Судани объявила о создании следственной комиссии для проверки причин обрушения моста и возможной коррупционной составляющей при строительстве.

Ближний Восток
