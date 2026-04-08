В Турции задержаны 10 подозреваемых в причастности к стрельбе возле консульства Израиля

Власти Турции задержали 10 человек по подозрению в причастности к стрельбе возле консульства Израиля в Стамбуле, сообщают турецкие СМИ. Один из нападавших был убит в ходе перестрелки с полицией, двое нападавших были ранены, они находятся в больнице под стражей.

Остальные восемь подозреваемых были задержаны в ходе полицейских операций в Стамбуле и в соседней провинции Коджаэли, сообщает "Гаарец".

Власти пока не раскрыли мотив нападения, расследование продолжается. Министр внутренних дел Мустафа Чифтчи сообщил, что трое нападавших были связаны с группой, которая "эксплуатирует религию", не уточнив, о какой именно группе идет речь. По его словам, двое из них были братьями, приехавшими на арендованном автомобиле из города Измит.

Власти Турции сообщили, что убитый на месте нападавший, Юнус Эмре Шарбан, ранее был связан с финансовыми сетями, имевшими отношение к террористической организации "Исламское государство", в связи с чем в 2021 году его активы были заморожены.