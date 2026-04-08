Хегсет и Кейн объявили о "решительной военной победе" над Ираном на брифинге в Пентагоне

Министр обороны США Пит Хегсет и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн провели в среду брифинг в Пентагоне. Это было первое публичное выступление высокопоставленных чиновников администрации после объявления двухнедельного перемирия с Ираном.

Хегсет заявил, что США одержали "решительную военную победу". По его словам, Иран "больше не способен производить ракеты, пусковые установки и беспилотники – его заводы сровняли с землей", и именно Иран "умолял" о перемирии.

Пит Хегсет заявил, что в соответствии с условиями соглашения все ядерные материалы будут вывезены из Ирана. "Президент с самого начала ясно дал понять – у Ирана не будет ядерного оружия. Точка. Другие президенты говорили то же самое, но Трамп это сделал".

Генерал Кейн, в свою очередь, приветствовал соглашение о перемирии, однако подчеркнул, что американские вооруженные силы готовы возобновить боевые операции "по первому требованию".

На вопрос журналистов о вчерашней угрозе президента Трампа, заявившего, что может "погибнуть целая цивилизация", Хегсет заявил, что США были готовы ее реализовать, если бы не было достигнуто соглашения. "Перед нами была поставлена цель – инфраструктура, мосты и электростанции. Мы были готовы это реализовать". Хегсет добавил, что именно это предупреждение Трампа вынудило Иран сесть за стол переговоров.