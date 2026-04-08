08 апреля 2026
Экономика

С полуночи аэропорт "Бен-Гурион" вернется к обычному режиму работы

Война с Ираном
Война с "Хизбаллой"
Транспорт
Авиация
Мин.транспорта
время публикации: 08 апреля 2026 г., 16:31 | последнее обновление: 08 апреля 2026 г., 17:36
С полуночи аэропорт "Бен-Гурион" вернется к обычному режиму работы
Yossi Aloni/Flash90

После вступления в силу соглашения о прекращении огня с Ираном министр транспорта Мири Регев приняла решение снять ограничения с работы международного аэропорта имени Бен-Гуриона. По информации Ynet, официально об этом будет объявлено вечером 8 апреля, после окончания праздника Песах.

Ожидается, что с полуночи аэропорт вернется к работе в обычном режиме. (По информации новостной службы N12, часть ограничений продолжат действовать этой ночью. В том числе аэропорт будет принимать 5 рейсов в час, и отправлять 6 рейсов в час. Первый терминал аэропорта пока остается закрытым).

В ближайшие дни должны возобновить работу аэропорты Герцлии и "Рамон" в Тимне.

К концу недели должно быть принято решение о работе Хайфского аэропорта.

