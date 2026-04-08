Премьер Пакистана: Иран и США договорились о прекращении огня на всех территориях, включая Ливан
время публикации: 08 апреля 2026 г., 03:13 | последнее обновление: 08 апреля 2026 г., 03:39
Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф объявил: Исламская республика Иран и США договорились о немедленном прекращении огня на всех территориях, включая Ливан.
О принятии Израилем этого соглашения ничего не говорится. Ракетные обстрелы территории Израиля из Ирана после заявления Трампа Исламабадом не комментируются.