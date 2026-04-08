МИД Ирана ответил Трампу заявлением об иранских "могущественных вооруженных силах"

Президент США Дональд Трамп опубликовал следующий документ за подписью главы МИД Ирана Аббаса Арагчи: "От имени Исламской республики Иран выражаю благодарность и признательность моим дорогим братьям – Его Превосходительству премьер-министру Пакистана Шарифу и Его Превосходительству фельдмаршалу Муниру – за их неустанные усилия по прекращению войны в регионе. В ответ на братскую просьбу премьер-министра Шарифа, изложенную в его твите, а также принимая во внимание просьбу США о переговорах на основе их предложения из 15 пунктов, а также заявление президента США о принятии общей рамки иранского предложения из 10 пунктов в качестве основы для переговоров, настоящим от имени Высшего совета национальной безопасности Ирана заявляю: если атаки против Ирана будут прекращены, наши могущественные вооруженные силы прекратят свои оборонительные операции. В течение двух недель будет возможно безопасное прохождение через Ормузский пролив по согласованию с вооруженными силами Ирана и с должным учетом технических ограничений".