x
08 апреля 2026
|
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
08 апреля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

"Аль-Маядин": ВВС ЦАХАЛа атаковали автомобиль на юге Ливана

Ливан
Война с "Хизбаллой"
время публикации: 08 апреля 2026 г., 06:21 | последнее обновление: 08 апреля 2026 г., 07:00
"Аль-Маядин": ВВС ЦАХАЛа атаковали автомобиль на юге Ливана
Соцсети

Ливанский канал "Аль-Маядин", ассоциированный с "Хизбаллой", передает, что ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по автомобилю в Клайле, к югу от Тира, на юге Ливана, примерно в 12 км от границы Израиля.

Судя по имеющимся данным, по автомобилю ракету выпустил БПЛА.

Минздрав Ливана сообщает о четырех убитых.

При этом источники, близкие к "Хизбалле", утверждают, что была атакована "машина скорой помощи".

ЦАХАЛ пока не комментирует.

Отметим, что ранее "Хизбалла" неоднократно использовала машины скорой помощи с соответствующей маркировкой для перевозки боевиков, оружия и боеприпасов.

Атака была осуществлена рано утром 8 апреля, вскоре после того, как канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу опубликовала официальное заявление о том, что израильская сторона присоединяется к соглашению о прекращении огня с Ираном, но на Ливан это не распространяется.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
