Спецпосланник Трампа об "израильской демократии": "В этом регионе лучше всего работает монархия"
Высказывание спецпосланника Дональда Трампа Тома Барка, сделанное 7 декабря на форуме в Дохе, вызвало широкий резонанс в израильских медиа после того, как фрагмент его выступления был опубликован в сети Х журналистом i24 Ариэлем Озарином.
В коротком ролике Том Барак заявляет: "Израиль может утверждать, что он демократия, но в этом регионе лучше всего работает, нравится вам это или нет, просвещенная монархия".
Это видео быстро разошлось по израильским новостным сайтам и телеканалам, став основой для обсуждения.
Сама запись не была опубликована ни организаторами ни Doha Forum, ни какими-либо официальными американскими источниками.
U.S. Special Envoy to Syria Tom Barrack: "Israel can claim it"s a democracy but in this region, what"s worked the best, whether you like it or you don"t like it, is a benevolent monarchy." pic.twitter.com/CjJa6A4I6L— Ariel Oseran أريئل أوسيران (@ariel_oseran) December 7, 2025