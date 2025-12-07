x
Ближний Восток

Спецпосланник Трампа об "израильской демократии": "В этом регионе лучше всего работает монархия"

США
Катар
Израиль
время публикации: 07 декабря 2025 г., 19:40 | последнее обновление: 07 декабря 2025 г., 19:50
Спецпосланник Трампа об "израильской демократии": "В этом регионе лучше всего работает монархия"
AP Photo/Hassan Ammar

Высказывание спецпосланника Дональда Трампа Тома Барка, сделанное 7 декабря на форуме в Дохе, вызвало широкий резонанс в израильских медиа после того, как фрагмент его выступления был опубликован в сети Х журналистом i24 Ариэлем Озарином.

В коротком ролике Том Барак заявляет: "Израиль может утверждать, что он демократия, но в этом регионе лучше всего работает, нравится вам это или нет, просвещенная монархия".

Это видео быстро разошлось по израильским новостным сайтам и телеканалам, став основой для обсуждения.

Сама запись не была опубликована ни организаторами ни Doha Forum, ни какими-либо официальными американскими источниками.

Ближний Восток
