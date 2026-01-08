x
08 января 2026
08 января 2026
08 января 2026
последняя новость: 06:38
08 января 2026
Ближний Восток

Саудовцы: аз-Зубейди покинул Йемен, он в Сомали или ОАЭ

Саудовская Аравия
Йемен
ОАЭ
Сомали
Сомалиленд
время публикации: 08 января 2026 г., 06:04 | последнее обновление: 08 января 2026 г., 06:14
Саудовцы: аз-Зубейди покинул Йемен, он в Сомали или ОАЭ
AP Photo/Ted Shaffrey

Саудовская коалиция, действующая в Йемене, сообщила, что глава "Южного переходного совета" (STC) Айдарус аз-Зубейди, движение которого поддерживают ОАЭ, покинул Йемен на лодке в направлении Сомалиленда, а затем сел на самолет до Могадишо (Сомали), передает Reuters.

По утверждению Эр-Рияда, самолет, доставивший аз-Зубейди в Могадишо, находился под контролем офицеров ОАЭ, после приземления прождал около часа, а затем вылетел на военный аэродром в Абу-Даби. В заявлении не уточняется, находился ли аз-Зубейди на борту во время перелета в ОАЭ.

Заявление коалиции прозвучало на фоне резкого обострения конфликта внутри антихуситского лагеря.

Ранее президентский совет Йемена принял решение о исключении из своих рядов Айдаруса аз-Зубейди. Согласно заявлению, он был выведен из состава совета в связи с государственной изменой с целью подорвать независимость республики, нарушением конституции и формированием вооруженных банд. Президентский совет сообщил, что дело аз-Зубейди передано в государственную прокуратуру.

Глава Южного переходного совета должен был прибыть в Саудовскую Аравию для участия в конференции по ситуации на юге Йемена с привлечением всех действующих там движений. Ранее совет приветствовал инициативу королевства по ее проведению. Делегация Южного переходного совета отправилась на конференцию без участия аз-Зубейди.

Ближний Восток
