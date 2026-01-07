Президентский совет Йемена обвинил аль-Зубейди в государственной измене

Президентский совет Йемена принял решение о исключении из своих рядов лидера действующих на юге сепаратистов Айдаруса аль-Зубейди, который, как утверждает возглавляемая Саудовской Аравией коалиция, скрылся в неизвестном направлении.

Согласно заявлению, он был выведен из состава совета в связи с государственной изменой с целью подорвать независимость республики, нарушением конституции и формированием вооруженных банд. Президентский совет сообщил, что дело аль-Зубейди передано в государственную прокуратуру.

Глава Южного переходного совета должен был прибыть в Саудовскую Аравию для участия в конференции по ситуации на юге Йемена с привлечением всех действующих там движений. Ранее совет приветствовал инициативу королевства по ее проведению.

Делегация Южного переходного совета отправилась на конференцию без участия аль-Зубейди. При этом совет, поддерживаемый Объединенными Арабскими Эмиратами, опровергает информацию о том, что его руководитель скрылся, заявляя, что он находится в Адене.