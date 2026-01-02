"Южный совет Йемена" объявил о начале двухлетнего переходного процесса

Председатель "Южного переходного совета Йемена", поддерживаемого Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), Айдарус эз-Зубейди объявил о начале двухлетнего переходного процесса "в соответствии с правом народа Южного Йемена на самоопределение".

В своем заявлении Зубейди утверждал, что Совет, взяв на себя обеспечение безопасности и управление в южной части Йемена, "в значительной степени покончил с терроризмом, контрабандой и хаосом" и что это "ответственный шаг, сделанный в соответствии с целью восстановления государства южного Йемена".

Зубейди утверждал, что массовые демонстрации, организованные на юге Йемена, "ярко отражают стремление народа к единству, безопасности, процветанию и стабильности".