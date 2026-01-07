x
07 января 2026
|
последняя новость: 12:23
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
07 января 2026
|
07 января 2026
|
последняя новость: 12:23
07 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Саудовская Аравия сообщила о бегстве главы йеменских сепаратистов

Саудовская Аравия
Йемен
время публикации: 07 января 2026 г., 12:19 | последнее обновление: 07 января 2026 г., 12:21
Саудовская Аравия сообщила о бегстве главы йеменских сепаратистов
Wikipedia.org. Фото: Aden TV

Пресс-секретарь возглавляемой Саудовской Аравией коалиции Турки аль-Малки заявил, что лидер действующих на юге Йемена сепаратистов Айдарус аль-Зубейди скрылся в неизвестном направлении.

Глава Южного переходного совета должен был прибыть в Саудовскую Аравию для участия в конференции по ситуации на юге Йемена с участием всех действующих там движений. Ранее совет приветствовал инициативу королевства по ее проведению.

При этом в заявлении подчеркивалось, что любой серьезный диалог должен признавать волю южан, включая международные гарантии, и взвесить вопрос о свободном референдуме в рамках любых предложений о политическом решении в Йемене.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 06 января 2026

Сотни туристов застряли на острове Сокотра из-за военных действий в Йемене
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 05 января 2026

Правительственные силы Йемена сообщили о взятии под контроль провинции Хадрамаут
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 04 января 2026

Южный переходный совет приветствовал инициативу Саудовской Аравии по Йемену