Саудовская Аравия сообщила о бегстве главы йеменских сепаратистов

Пресс-секретарь возглавляемой Саудовской Аравией коалиции Турки аль-Малки заявил, что лидер действующих на юге Йемена сепаратистов Айдарус аль-Зубейди скрылся в неизвестном направлении.

Глава Южного переходного совета должен был прибыть в Саудовскую Аравию для участия в конференции по ситуации на юге Йемена с участием всех действующих там движений. Ранее совет приветствовал инициативу королевства по ее проведению.

При этом в заявлении подчеркивалось, что любой серьезный диалог должен признавать волю южан, включая международные гарантии, и взвесить вопрос о свободном референдуме в рамках любых предложений о политическом решении в Йемене.