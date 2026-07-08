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Ближний Восток

"Совет мира" планирует создать в секторе Газы пилотную гуманитарную зону

Газа
Война с ХАМАСом
время публикации: 08 июля 2026 г., 15:34 | последнее обновление: 08 июля 2026 г., 15:37
"Совет мира" планирует создать в секторе Газы пилотную гуманитарную зону
AP Photo/Leo Correa

Официальный представитель созданного президентом США Дональдом Трампом "Совета мира по сектору Газы" сообщил о плане создать на юге сектора пилотную гуманитарную зону, рассчитанную на десятки тысяч человек.

Как отмечает Arab News, предполагается, что она появится в Рафиахе и станет первым местом, где будет действовать власть нового правительства технократов. Безопасность будет обеспечивать международные силы, создание которых также предусмотрено планом Трампа по Газе.

Периметр гуманитарной зоны будет охраняться, что вызывает протесты гуманитарных организаций и многих дипломатов, указывающих, что создание ограды противоречит международному праву. Однако в "Совете мира" заявляют, что переход будет открыт для всех – при условии, что они не вооружены.

Отметим, что на протяжении десятилетий режимным был доступ в лагеря палестинских беженцев в Сирии и Ливане. Протестов у дипломатов и гуманитарных организаций это не вызывало.

Ближний Восток
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