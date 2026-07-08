x
08 июля 2026
|
последняя новость: 15:34
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
08 июля 2026
|
08 июля 2026
|
последняя новость: 15:34
08 июля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Пезешкиан: "США ведут себя во внешней политике, как на чемпионате мира по футболу"

США
Иран
время публикации: 08 июля 2026 г., 14:58 | последнее обновление: 08 июля 2026 г., 15:02
Пезешкиан: "США ведут себя во внешней политике, как на чемпионате мира по футболу"
AP Photo/Vahid Salemi

Президент Ирана Масуд Пезешкиан сравнил внешнюю политику США с тем, как американцы действовали на чемпионате мира по футболу: "Они прогибают правила под себя, запугивают противников, чинят препятствия, жульничают".

"Все это взято из методички движения MAGA. Иран отвергает такие игры. Мы не будем поступаться нашими правами", – написал президент в социальной сети X.

О каких правах идет речь, становится ясно из заявления главы комитета по национальной безопасности иранского парламента Эбрагима Азизи. "США должны признать новый иранский порядок в Ормузском проливе. Другого пути нет", – сообщил он.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 08 июля 2026

Агентство EASA призвало авиакомпании избегать воздушного пространства Ирана и Ирака
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 08 июля 2026

Трамп объявил о выходе из соглашения с Ираном: "С раковой опухолью нужно покончить"
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 08 июля 2026

КСИР: в Бахрейне и Кувейте атакованы "85 военных объектов США"