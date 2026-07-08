Пезешкиан: "США ведут себя во внешней политике, как на чемпионате мира по футболу"

Президент Ирана Масуд Пезешкиан сравнил внешнюю политику США с тем, как американцы действовали на чемпионате мира по футболу: "Они прогибают правила под себя, запугивают противников, чинят препятствия, жульничают".

"Все это взято из методички движения MAGA. Иран отвергает такие игры. Мы не будем поступаться нашими правами", – написал президент в социальной сети X.

О каких правах идет речь, становится ясно из заявления главы комитета по национальной безопасности иранского парламента Эбрагима Азизи. "США должны признать новый иранский порядок в Ормузском проливе. Другого пути нет", – сообщил он.