x
08 июня 2026
|
последняя новость: 06:38
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
08 июня 2026
|
08 июня 2026
|
последняя новость: 06:38
08 июня 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Тегеран закрыл воздушное пространство в районе аэропорта имама Хомейни

Иран
Война с Ираном
время публикации: 08 июня 2026 г., 05:19 | последнее обновление: 08 июня 2026 г., 05:24
Тегеран закрыл воздушное пространство в районе аэропорта имама Хомейни
Википедия

Иран закрыл воздушное пространство в районе Тегеранского международного аэропорта имени имама Хомейни, главного аэропорта страны.

Как сообщают иранские СМИ, рано утром в понедельник, 8 июня, в Тегеране были слышны несколько громких взрывов. Также сообщалось о взрывах в Карадже, Тебризе и Исфахане.

Ранее ВВС ЦАХАЛа, действуя под руководством военной разведки (АМАН), нанесли удары по военным объектам иранского террористического режима на западе и в центре Ирана.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 08 июня 2026

Иранские СМИ сообщают о взрывах в Тегеране и других городах
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 08 июня 2026

ЦАХАЛ нанес удары по военным объектам на западе и в центре Ирана