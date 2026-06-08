Тегеран закрыл воздушное пространство в районе аэропорта имама Хомейни

Иран закрыл воздушное пространство в районе Тегеранского международного аэропорта имени имама Хомейни, главного аэропорта страны.

Как сообщают иранские СМИ, рано утром в понедельник, 8 июня, в Тегеране были слышны несколько громких взрывов. Также сообщалось о взрывах в Карадже, Тебризе и Исфахане.

Ранее ВВС ЦАХАЛа, действуя под руководством военной разведки (АМАН), нанесли удары по военным объектам иранского террористического режима на западе и в центре Ирана.