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Ближний Восток

КСИР отчитался об "атаках по израильским авиабазам" и дал название новой операции

КСИР
Война с Ираном
время публикации: 08 июня 2026 г., 09:14 | последнее обновление: 08 июня 2026 г., 09:17
КСИР отчитался об "атаках по израильским авиабазам" и дал название новой операции
IRGC via AP

Корпус стражей исламской революции заявил о начале "Операции Наср" в память погибших в ходе 12 дневной войны с Израилем. Об этом сообщает иранское информационное агентство Mehr.

В ознаменование начала этой операции ракетные подразделения КСИР атаковали "ключевые объекты на двух наиболее важных стратегических авиабазах Израиля – "Неватим" и "Тель-Ноф".

По утверждению КСИР, операция была начата в качестве прямого ответа на израильские ракетные удары по радиолокационным объектам в трех районах Ирана.

Напомним, утренние обстрелы израильской территории из Ирана обошлись без пострадавших, все ракеты были сбиты.

Ближний Восток
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