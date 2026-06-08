КСИР отчитался об "атаках по израильским авиабазам" и дал название новой операции

Корпус стражей исламской революции заявил о начале "Операции Наср" в память погибших в ходе 12 дневной войны с Израилем. Об этом сообщает иранское информационное агентство Mehr.

В ознаменование начала этой операции ракетные подразделения КСИР атаковали "ключевые объекты на двух наиболее важных стратегических авиабазах Израиля – "Неватим" и "Тель-Ноф".

По утверждению КСИР, операция была начата в качестве прямого ответа на израильские ракетные удары по радиолокационным объектам в трех районах Ирана.

Напомним, утренние обстрелы израильской территории из Ирана обошлись без пострадавших, все ракеты были сбиты.