Хуситы объявили об объединении фронтов противостояния с Израилем

Контролирующее значительную часть Йемена проиранское движение хуситов после осуществления ракетного обстрела израильской территории объявило об объединении всех фронтов противостояния.

"Тегеран, Бейрут, Сана, Багдад, Газа. Баланс сил нынешнего конфликта значительно изменился. Эпоха, когда противнику удавалось действовать на каждом фронте по отдельности, закончилась. Фронты мусульманского противостояния объединяются", – сообщили в социальной сети X представители группировки.

Террористическая группировка "Ансар Аллах" (хуситы) из Йемена первой отреагировала на ночную операцию Израиля против Ирана. Ракетная тревога прозвучала в 117 населенных пунктах Израиля, включая Тель-Авив и Иерусалим. Ракеты были успешно перехвачены, пострадавших нет.