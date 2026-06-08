Иранские источники сообщают о взрывах в разных районах Тегерана

Иранские СМИ сообщают о новых израильских ударах по территории Ирана. По поступающим сообщениям, в Тегеране были слышны взрывы в различных районах города. Согласно публикациям, удары были нанесены по целям на юге и западе иранской столицы.

Одновременно сеть "Iran Akhbar" сообщает о взрывах в Исфахане.

Официальной информации о характере целей, масштабах ущерба и возможных пострадавших пока не публиковалось. Израиль также пока не комментировал эти сообщения.