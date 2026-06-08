Иранские источники сообщают о взрывах в разных районах Тегерана
время публикации: 08 июня 2026 г., 11:22 | последнее обновление: 08 июня 2026 г., 11:22
Иранские СМИ сообщают о новых израильских ударах по территории Ирана. По поступающим сообщениям, в Тегеране были слышны взрывы в различных районах города. Согласно публикациям, удары были нанесены по целям на юге и западе иранской столицы.
Одновременно сеть "Iran Akhbar" сообщает о взрывах в Исфахане.
Официальной информации о характере целей, масштабах ущерба и возможных пострадавших пока не публиковалось. Израиль также пока не комментировал эти сообщения.
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 08 июня 2026
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 08 июня 2026