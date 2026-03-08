x
08 марта 2026
08 марта 2026
08 марта 2026
Ближний Восток

Объединенные Арабские Эмираты впервые нанесли удар по Ирану

Война с Ираном
Иран
ОАЭ
время публикации: 08 марта 2026 г., 12:59 | последнее обновление: 08 марта 2026 г., 13:14
Объединенные Арабские Эмираты впервые нанесли удар по Ирану
AP Photo/Thanassis Stavrakis

Как сообщают израильские источники, Объединенные Арабские Эмираты впервые нанесли удар по территории Ирана. Атаке подверглось предприятие по опреснению воды. Это стало ответом на многочисленные иранские удары.

По словам высокопоставленных израильских представителей, действия ОАЭ носят в первую очередь символический характер. Они призваны продемонстрировать режиму аятолл: если иранские удары не прекратятся, Эмираты готовы ужесточить военный ответ.

7 марта президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммад бин Заид посетил больницу, где находятся пострадавшие в результате атак. Он заявил, что ОАЭ находятся в состоянии войны с Ираном.

Министерство обороны ОАЭ сообщило, что количество погибших в результате иранских атак с начала военных действий достигло четырех человек. Всего же в государствах Залива погибли по меньшей мере 12 человек, десятки пострадали.

По данным МО ОАЭ, за последние сутки по территории Эмиратов было выпущено 17 ракет, 16 из которых перехвачены, а также 117 беспилотных летательных аппаратов. Как утверждается, 113 из них были сбиты, четыре упали в море.

Ближний Восток
