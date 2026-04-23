x
23 апреля 2026
последняя новость: 11:19
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Мир

"Коммерсант" установил, кто стал автором доноса на автора "Вредных советов" Григория Остера

Россия
время публикации: 23 апреля 2026 г., 10:28 | последнее обновление: 23 апреля 2026 г., 10:40
"Коммерсант" установил, кто стал автором доноса на автора "Вредных советов" Григория Остера
Фото: А.Ханина

Как установило издание "Коммерсант", глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить книги писателя Григория Остера после доноса депутата Государственной думы Марии Бутиной.

Согласно пресс-службе СК РФ, Бастрыкин дал такое поручение на заседании Координационного совета по вопросам помощи детям, пострадавшим в результате гуманитарных катастроф, стихийных бедствий, терактов и вооруженных конфликтов.

"На этом заседании книги Остера были приведены в качестве негативного примера, поскольку содержат "сомнительные с педагогической точки зрения установки, – передала пресс-служба СК.

По информации "Коммерсанта" Бутина специально для заседания подготовила доклад "Деструктивный контент в детской литературе как фактор риска противоправного поведения несовершеннолетних", где среди прочего упоминались критические высказывания об "СВО", якобы принадлежащие Григорию Остеру.

Она заявила, что творчество писателя под видом юмора и воспитания занимается разрушением нравственного фундамента ребенка. Так, депутат процитировала "Ненаглядное пособие по математике", где говорится: "Четырнадцать детей учились плавать. Трое из них еще не умеют плавать, а двое уже утонули. Сколько детей уже научились плавать и еще не утонули?"

Вопросы у Бутиной возникли и к сказке "Книга о вкусной и здоровой пище людоеда" и сборнику рассказов "Школа ужасов": там ее возмутила "таблица удушения", где "удушенные умножаются на удушенных". Знаменитую книгу "Вредные советы" она обвинила в легитимации жестокости. Согласно российским СМИ, эти три книги и будут проверены следователями.

Отметим, что Мария Бутина, бывшая российская шпионка, была арестована в США в 2018 году и приговорена к 18 месяцам тюрьмы за "сговор с целью незаконной работы иностранным агентом", но позже освобождена и выслана в Россию.

