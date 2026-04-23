23 апреля 2026
последняя новость: 09:47
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
23 апреля 2026
23 апреля 2026
последняя новость: 09:47
23 апреля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

БАГАЦ рассматривает петиции с требованием создать государственную следственную комиссию

Война с ХАМАСом
Верховный суд/БАГАЦ
время публикации: 23 апреля 2026 г., 09:42 | последнее обновление: 23 апреля 2026 г., 09:42

Высший суд справедливости (БАГАЦ) рассматривает петиции с требованием обязать правительство создать государственную следственную комиссию по изучению провалов 7 октября.

Петиции, поданные "Движением за качество власти", рассматриваются расширенной коллегией во главе с заместителем главы Верховного суда Ноамом Солбергом. Помимо него в состав коллегии входят судьи Давид Минц, Алекс Штайн, Офер Гроскопф, Яэль Вильнер, Халед Кабуб, Иехиель Кашер.

Суд ограничил число людей, находящихся в зале. Решение было мотивировано опасениями суда перед возможностью беспорядков в зале во время обсуждения. По требованию "Кан", заседание транслируется в прямом эфире.

Перед началом заседания у здания Верховного суда проходили демонстрации сторонников и противников создания государственной следственной комиссии. Между участниками этой демонстрации вспыхнули словесные перепалки.

В ноябре 2025 года БАГАЦ отдал распоряжение правительству, и его главе Биньямину Нетаниягу, представить объяснения того факта, что не создается государственная следственная комиссия по событиям 7 октября.

В ответ представители правительства заявили, что "не существует никаких юридических оснований для того, чтобы обязать правительство создать госкомиссию".

"С момента создания государства и по сегодняшний день Верховный суд ни разу не обязывал правительство создавать государственную комиссию ни по вопросам войны и безопасности, ни по вопросам надлежащего управления и подозрений в коррупции, ни по экономическим, ни по политическим вопросам", - говорилось в ответе правительства.

Израиль
