Взрыв и "пролеты истребителей" над пригородами Тегерана
время публикации: 08 сентября 2025 г., 06:22 | последнее обновление: 08 сентября 2025 г., 06:28
С вечера 7 сентября в соцсетях распространяются сообщения о взрыве в Исламшаре, юго-западный пригород Тегерана.
Иранцы также пишут о том, что слышали пролетающие истребители над западным Тегераном и над Караджем (провинция Альборз, к северо-западу от Тегерана).
Официальных комментариев иранских властей не поступало. Сообщений об атаках со стороны Израиля не было. Причина взрыва в Исламшаре неизвестна.
Информация уточняется.