Взрыв и "пролеты истребителей" над пригородами Тегерана

С вечера 7 сентября в соцсетях распространяются сообщения о взрыве в Исламшаре, юго-западный пригород Тегерана.

Иранцы также пишут о том, что слышали пролетающие истребители над западным Тегераном и над Караджем (провинция Альборз, к северо-западу от Тегерана).

Официальных комментариев иранских властей не поступало. Сообщений об атаках со стороны Израиля не было. Причина взрыва в Исламшаре неизвестна.

Информация уточняется.