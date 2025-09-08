x
08 сентября 2025
Ближний Восток

Взрыв и "пролеты истребителей" над пригородами Тегерана

Иран
Соцсети
время публикации: 08 сентября 2025 г., 06:22 | последнее обновление: 08 сентября 2025 г., 06:28
Взрыв и "пролеты истребителей" над пригородами Тегерана
Соцсети

С вечера 7 сентября в соцсетях распространяются сообщения о взрыве в Исламшаре, юго-западный пригород Тегерана.

Иранцы также пишут о том, что слышали пролетающие истребители над западным Тегераном и над Караджем (провинция Альборз, к северо-западу от Тегерана).

Официальных комментариев иранских властей не поступало. Сообщений об атаках со стороны Израиля не было. Причина взрыва в Исламшаре неизвестна.

Информация уточняется.

Ближний Восток
