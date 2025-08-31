x
КСИР сообщил о ликвидации на северо-востоке Ирана ячейки "Мосада"

Иран
Израиль
Война с Ираном
время публикации: 31 августа 2025 г., 11:20 | последнее обновление: 31 августа 2025 г., 11:27
КСИР сообщил о ликвидации на северо-востоке Ирана ячейки "Мосада"
AP Photo/Vahid Salemi

Корпус стражей Исламской революции сообщил об аресте восьми человек, подозреваемых в передаче израильской службе внешней разведки "Мосад" координаты секретных объектов и сведения о представителях военного командования.

Согласно заявлению, израильские агенты прошли курс подготовки "Мосада" в режиме онлайн. Все они были задержаны на северо-востоке страны до того, как реализовали свои планы. У них были изъяты материалы для изготовления и запуска взрывчатых веществ.

Ранее государственные СМИ сообщили, что в ходе 12-дневной войны против Израиля в Иране было задержано 21000 подозреваемых. При этом не сообщалось, в чем именно состояли подозрения.

Ближний Восток
