Хуситы выступили с новыми угрозами в адрес Израиля

Йеменское движение "Ансар Аллах" 9 апреля выступило с новыми угрозами в адрес Израиля на фоне продолжающихся ударов по Ливану. Глава "Высшего революционного комитета Йемена" Мухаммад Али аль-Хуси заявил, что Йемен "не примет" дальнейшие атаки на арабские и исламские страны и подчеркнул, что Ливан не останется без поддержки.

С похожим заявлением выступил и член политбюро "Ансар Аллах" Мохаммед аль-Фарах. По его словам, группировка продолжит боевые действия пока не будет достигнуто "всеобъемлющее прекращение огня на всех фронтах". Он также призвал арабские страны воспользоваться нынешней ситуацией, чтобы сдержать Израиль и не допустить дальнейшей эскалации.

Эти заявления прозвучали на фоне продолжающейся операции Израиля в Ливане. Агентство Reuters 9 апреля сообщило, что удары по Ливану поставили под угрозу переговоры между США и Ираном, а европейские политики и другие международные игроки призвали распространить режим прекращения огня и на ливанское направление.