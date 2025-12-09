"Аль-Араби аль-Джадид": Египет сообщил, на каких условиях может пройти встреча ас-Сиси и Нетаниягу

Представители Египта в беседе с изданием "Аль-Араби аль-Джадид" прокомментировали публикацию Axios, согласно которой Белый дом пытается организовать саммит с участием президента Египта Абд аль-Фаттаха ас-Сиси и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу.

Собеседники издания назвали такую встречу неподобающей – и не только из-за ситуации в секторе Газы. Они заявили, что сохранение Израилем контроля над Филадельфийской осью и палестинской стороной КПП "Рафах" является нарушением двусторонних соглашений.

Египетский представитель подчеркнул, что официальный Каир воздерживается от политических шагов, которые могут быть восприняты как легитимация Нетаниягу. По его мнению, премьер-министр Израиля использует саммит как дипломатический успех, попытавшись отвлечь влияние от своих неудач.

По его словам, условия проведения встречи – уход израильской армии с Филадельфийской оси и возвращение ситуации в сфере безопасности к той, что существовала до войны – это позволит восстановить минимальное доверие к Израилю. Египет также требует, чтобы Нетаниягу поддержал газовое соглашение между двумя странами.

Каир также настаивает, чтобы саммит, если он будет проведен, был связан с урегулированием ситуации в секторе Газы. Египет является одним из посредников урегулирования и настаивает, чтобы встреча стала не уступкой Израилю, а частью политического процесса.