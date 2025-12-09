x
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

"Аль-Ахбар": визиты руководителей Ливана в США отложены "из-за Израиля"

время публикации: 09 декабря 2025 г., 08:04 | последнее обновление: 09 декабря 2025 г., 08:11

Ливанская газета "Аль-Ахбар", ассоциированная с "Хизбаллой", сообщила, что запланированный визит в США командующего армией Ливана Рудольфа Хайкала пока не получил одобрения американской стороны. По сведениям издания, Вашингтон "заморозил" приглашение на фоне переговоров по соглашению о прекращении огня с Израилем.

При этом подчеркивается, что визит Хайкала в США состоится, хотя и непонятно – когда.

В публикации также сказано, что действующий президент Ливана Жозеф Аун "не будет приглашен в Вашингтон", пока не будут выполнены ряд условий, связанных с реализацией будущего соглашения о прекращении огня на ливано-израильской границе. О каких именно требованиях США идет речь, газета не уточняет, ссылаясь на анонимные источники.

Официальных комментариев из Бейрута и Вашингтона относительно публикации "Аль-Ахбар" пока не поступало.

