"Аль-Ахбар": визиты руководителей Ливана в США отложены "из-за Израиля"

Ливанская газета "Аль-Ахбар", ассоциированная с "Хизбаллой", сообщила, что запланированный визит в США командующего армией Ливана Рудольфа Хайкала пока не получил одобрения американской стороны. По сведениям издания, Вашингтон "заморозил" приглашение на фоне переговоров по соглашению о прекращении огня с Израилем.

При этом подчеркивается, что визит Хайкала в США состоится, хотя и непонятно – когда.

В публикации также сказано, что действующий президент Ливана Жозеф Аун "не будет приглашен в Вашингтон", пока не будут выполнены ряд условий, связанных с реализацией будущего соглашения о прекращении огня на ливано-израильской границе. О каких именно требованиях США идет речь, газета не уточняет, ссылаясь на анонимные источники.

Официальных комментариев из Бейрута и Вашингтона относительно публикации "Аль-Ахбар" пока не поступало.