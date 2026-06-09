x
09 июня 2026
|
последняя новость: 11:44
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
09 июня 2026
|
09 июня 2026
|
последняя новость: 11:44
09 июня 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Багаи ответил министру финансов США, процитировав "Макбета"

США
Иран
время публикации: 09 июня 2026 г., 10:56 | последнее обновление: 09 июня 2026 г., 11:01
Багаи ответил министру финансов США, процитировав "Макбета"
Wikipedia.org. Фото: Foad Ashtari/Mehr News Agency

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи опубликовал в социальной сети X фрагмент из выступления министра финансов США Скотта Бессента о том, что американцы конфисковали запасы иранской криптовалюты на миллиард долларов.

Иранский чиновник комментирует это цитатой из "Макбета" Уильяма Шекспира: "Он чувствует теперь, что царский сан На нем повис, как платье исполина На вороватом карлике". Аллюзия на короля-убийцу призвана изобразить обреченным на смерть узурпатором и американскую администрацию.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 09 июня 2026

Трамп: "Мы объявим о полной победе над Ираном в ближайшие две недели"
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 08 июня 2026

Иранский режим поверил в себя. Комментарий эксперта