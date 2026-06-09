Багаи ответил министру финансов США, процитировав "Макбета"

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи опубликовал в социальной сети X фрагмент из выступления министра финансов США Скотта Бессента о том, что американцы конфисковали запасы иранской криптовалюты на миллиард долларов.

Иранский чиновник комментирует это цитатой из "Макбета" Уильяма Шекспира: "Он чувствует теперь, что царский сан На нем повис, как платье исполина На вороватом карлике". Аллюзия на короля-убийцу призвана изобразить обреченным на смерть узурпатором и американскую администрацию.