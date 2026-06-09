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Ближний Восток

Трамп: "Мы объявим о полной победе над Ираном в ближайшие две недели"

США
Иран
Дональд Трамп
Война с Ираном
время публикации: 09 июня 2026 г., 06:54 | последнее обновление: 09 июня 2026 г., 07:04
Дональд Трамп
AP Photo/Mark Schiefelbein

Президент США Дональд Трамп заявил: "Мы объявим о полной победе над Ираном в ближайшие две недели".

Это прозвучало на митинге в поддержку сенатора Линдси Грэма, прошедшем спустя несколько часов после того, как Иран и Израиль прекратили обмен ударами.

Президент США отметил: "Мы сейчас ведем переговоры, они хотят заключить очень хорошую сделку. Они готовы отдать нам все, они готовы отказаться от ядерного оружия".

Ближний Восток
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