Трамп: "Мы объявим о полной победе над Ираном в ближайшие две недели"
время публикации: 09 июня 2026 г., 06:54 | последнее обновление: 09 июня 2026 г., 07:04
Президент США Дональд Трамп заявил: "Мы объявим о полной победе над Ираном в ближайшие две недели".
Это прозвучало на митинге в поддержку сенатора Линдси Грэма, прошедшем спустя несколько часов после того, как Иран и Израиль прекратили обмен ударами.
Президент США отметил: "Мы сейчас ведем переговоры, они хотят заключить очень хорошую сделку. Они готовы отдать нам все, они готовы отказаться от ядерного оружия".