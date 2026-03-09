x
09 марта 2026
09 марта 2026
09 марта 2026
Ближний Восток

Хуситы заявили, что намерены присоединиться к войне: "Готовьтесь к сюрпризам"

Иран
Йемен
Война с Ираном
время публикации: 09 марта 2026 г., 12:51 | последнее обновление: 09 марта 2026 г., 12:56
Хуситы заявили, что намерены присоединиться к войне: "Готовьтесь к сюрпризам"
AP Photo

Иранское агентство Fars цитирует высокопоставленного представителя йеменских хуситов, сообщившего, что группировка "Ансар Аллах" присоединяется к ведущимся Ираном военным действиям. "Мы готовим врагу сюрпризы", – заявил он.

Отметим, что впервые о присоединении к военным действиям хуситы объявили еще 28 февраля –в день начала войны. На данный момент конкретных мер за этим не последовало.

8 марта "Ансар Аллах" выступила с заявлением, в котором приветствовала избрание Моджтабы Хаменеи верховным лидером Ирана В нем решение Ассамбели экспертов называлось "новой победой Исламской революции и оглушительным ударом по врагам Ирана".

