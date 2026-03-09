x
09 марта 2026
|
последняя новость: 13:48
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
09 марта 2026
|
09 марта 2026
|
последняя новость: 13:48
09 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Саудовская Аравия предупредила Иран о последствиях атак

Война с Ираном
Саудовская Аравия
Иран
время публикации: 09 марта 2026 г., 12:28 | последнее обновление: 09 марта 2026 г., 12:50
Саудовская Аравия предупредила Иран о последствиях атак
AP Photo/Cliff Owen

Министерство иностранных дел Саудовской Аравии выступило с заявлением, обвиняющим Иран в агрессии против государств Залива. В нем отмечается, что королевство сохраняет за собой право принятия ответных мер.

"Если атаки продолжатся, Иран столкнется с самыми серьезными дипломатическими, экономическими и стратегическими последствиями. Именно он проиграет больше всего", – сообщает МИД, заявляя о праве Саудовской Аравии на предотвращение агрессии, защиту суверенитета и граждан страны.

"Удары по гражданским аэропортам и нефтяной инфраструктуре свидетельствуют, что Иран готов угрожать безопасности и стабильности, нагло попирая все международные нормы", – говорится в заявлении. Саудовская Аравия также утверждает, что США используют ее базы только в оборонительных целях.

8 марта стало известно, что Государственный департамент США распорядился об обязательном выезде американских дипломатов и сотрудников из Саудовской Аравии. Речь идет о первом обязательном распоряжении об отъезде, объявленном Госдепом США в Саудовской Аравии с начала нынешней войны.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 08 марта 2026

Госдепартамент США потребовал выезда американских дипломатов из Саудовской Аравии
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 08 марта 2026

Силы ПВО Саудовской Аравии перехватила восемь беспилотников