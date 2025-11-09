Саудовская Аравия объявила о смертной казни двоих осужденных за террор
Власти Саудовской Аравии сообщили о казни двоих человек, признанных виновными в участии в террористической группировке и планировавших совершение терактов в местах с большим количеством религиозных паломников.
Министерство внутренних дел Саудовской Аравии сообщило, что казненные планировали также атаки против объектов служб безопасности и сотрудников спецслужб.
Имена казненных и какие-либо детали, помимо опубликованных, не приводятся.