x
09 ноября 2025
|
последняя новость: 13:47
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
09 ноября 2025
|
09 ноября 2025
|
последняя новость: 13:47
09 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Саудовская Аравия объявила о смертной казни двоих осужденных за террор

Саудовская Аравия
время публикации: 09 ноября 2025 г., 13:36 | последнее обновление: 09 ноября 2025 г., 13:36
Саудовская Аравия объявила о смертной казни двоих осужденных за террор
AP Photo/Amr Nabil

Власти Саудовской Аравии сообщили о казни двоих человек, признанных виновными в участии в террористической группировке и планировавших совершение терактов в местах с большим количеством религиозных паломников.

Министерство внутренних дел Саудовской Аравии сообщило, что казненные планировали также атаки против объектов служб безопасности и сотрудников спецслужб.

Имена казненных и какие-либо детали, помимо опубликованных, не приводятся.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook