Убийство супругов Новак в ОАЭ. В РФ задержаны подозреваемые

Правоохранительные органы Объединенных Арабских Эмиратов и Российской Федерации расследуют обстоятельства похищения и убийства российских граждан – супругов Романа и Анны Новак. Российские СМИ называют Романа "криптомошенником", который сумел похитить около 500 млн долларов.

По данным следствия, супружеская пара из Петербурга пропала 2 октября 2025 года: водитель высадил Романа и Анну Новак у озера в районе Хатта (Дубай), куда они прибыли на "встречу с инвесторами" или "на вечеринку", после чего россияне пересели в другой автомобиль и исчезли. На следующий день, 3 октября, были обнаружены их тела (по сообщениям некоторых источников – расчлененные).

Следствие полагает, что Новака и его жену заманили на арендованную виллу, пытались получить доступ к криптоактивам, а не сумев – убили.

СК РФ 7 ноября возбудил уголовное дело об убийстве "в связи с необъяснимым исчезновением супругов в ОАЭ" и сообщил о кооперации с эмиратскими властями.

По данным "Фонтанки", в РФ установлены восемь подозреваемых, семь из них задержаны. Предполагается, что трое задержанных были организаторами и исполнителями преступления, четверо выступали в роли посредников.

Роман Новак был осужден в 2020 году в РФ за мошенничество и после условно-досрочного освобождения перебрался в ОАЭ. СМИ его связывали с проектом Fintopio и конфликтами вокруг "сотен миллионов долларов" инвесторских денег.