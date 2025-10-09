x
09 октября 2025
Ас-Сиси пригласил Трампа в Египет

время публикации: 09 октября 2025 г., 19:05 | последнее обновление: 09 октября 2025 г., 19:05
AP Photo/Evan Vucci

Администрация президента Египта сообщила, что Абд аль-Фаттах ас-Сиси побеседовал по телефону с президентом США Дональдом Трампом, поздравив его с успешными усилиями по прекращению войны в Газе.

Официальный Каир сообщает: президент Египта подчеркнул, что это историческое достижение и что Трамп заслуживает Нобелевской премии мира.

Он также пригласил президента США принять участие в торжествах в Египте по случаю подписания соглашения.

