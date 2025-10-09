x
09 октября 2025
Ближний Восток

Президент Египта встретился с представителями Трампа и приветствовал соглашение по Газе

Газа
США
Египет
Дональд Трамп
время публикации: 09 октября 2025 г., 18:05 | последнее обновление: 09 октября 2025 г., 18:11
Президент Египта встретился с представителями Трампа и приветствовал соглашение по Газе
Kevin Mohatt//Pool Photo via AP

Офис президента Египта объявил, что президент Абд аль-Фаттах ас-Сиси встретился со Стивом Виткоффом, спецпредставителем президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку, и зятем американского президента Джаредом Кушнером.

На встрече присутствовал глава египетской разведки Хасан Махмуд Рашад.

Ас-Сиси приветствовал соглашение по Газе и усилия президента США Дональда Трампа по достижению мира.

Президент Египта заявил, что Каир рассчитывает на дальнейшее сотрудничество с Вашингтоном в реализации соглашения.

