Президент Египта встретился с представителями Трампа и приветствовал соглашение по Газе

Офис президента Египта объявил, что президент Абд аль-Фаттах ас-Сиси встретился со Стивом Виткоффом, спецпредставителем президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку, и зятем американского президента Джаредом Кушнером.

На встрече присутствовал глава египетской разведки Хасан Махмуд Рашад.

Ас-Сиси приветствовал соглашение по Газе и усилия президента США Дональда Трампа по достижению мира.

Президент Египта заявил, что Каир рассчитывает на дальнейшее сотрудничество с Вашингтоном в реализации соглашения.