Президент Египта встретился с представителями Трампа и приветствовал соглашение по Газе
время публикации: 09 октября 2025 г., 18:05 | последнее обновление: 09 октября 2025 г., 18:11
Офис президента Египта объявил, что президент Абд аль-Фаттах ас-Сиси встретился со Стивом Виткоффом, спецпредставителем президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку, и зятем американского президента Джаредом Кушнером.
На встрече присутствовал глава египетской разведки Хасан Махмуд Рашад.
Ас-Сиси приветствовал соглашение по Газе и усилия президента США Дональда Трампа по достижению мира.
Президент Египта заявил, что Каир рассчитывает на дальнейшее сотрудничество с Вашингтоном в реализации соглашения.