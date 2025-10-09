x
09 октября 2025
Ближний Восток

В Иордании вынесены приговоры активистам "Братьев-мусульман", занимавшимся производством ракет

Террористы
Иордания
время публикации: 09 октября 2025 г., 13:02 | последнее обновление: 09 октября 2025 г., 13:02
В Иордании вынесены приговоры активистам "Братьев-мусульман", занимавшимся производством ракет
AP Photo/Amr Nabil

Военный трибунал Иордании вынес приговор по делу девяти активистов группировки "Братья-мусульмане", которые обвинялись в попытке дестабилизировать ситуацию в королевстве. Их действия привели к запрету деятельности "Братьев-мусульман" в Иордании.

Абдалла Хишам и Моаз Ганаим, признанные виновными в незаконном производстве вооружений, приговорены к 15 годам лишения свободы, а оказывающий им помощь Мохсен Ганаим – к семи с половиной годам заключения. Они также призваны виновными в создании угрозы общественной безопасности.

Согласно приговору суда, они создали мастерскую по производству ракет и построили успешный прототип. Подготовку они прошли за рубежом, оттуда же шло и финансирование.

Маруан аль-Хавамде и Анас Абу Ауад признаны виновными в вербовке боевиков. Встречи также проходили за границей, однако завербованные были иорданцами. Речь идет о Хадаре Абдалле, Аймане Аджауи, Мохаммаде Салахе и Фаруке ас-Самане. Все они приговорены к трем годам и четырем месяцам лишения свободы.

Еще четыре подозреваемых, причастных к производству беспилотных летательных аппаратов, были оправданы. Суд счел, что не было представлено достаточно доказательств злонамеренности действий.

Ближний Восток
