Хамдан: соглашение является окончанием войны в Газе

Член политбюро ХАМАСа Усама Хамдан заявил катарскому телеканалам "Аль-Джазира" и "Аль-Арабия", что соглашение, подписанное в Шарм аш-Шейхе, является "окончательным прекращением войны в секторе Газы".

Его заявление было распространено и хамасовским "Палестинским информационным центром".

После полудня 9 октября было официально объявлено о вступлении "де факто" в силу режима прекращения огня в Газе. Информация подтверждена источниками в Египте. Но юридически перемирие начнется после утверждения соглашения правительством Израиля.

Судя по имеющимся данным, в Шарм аш-Шейхе подписано соглашение о реализации первой фазы договора о прекращении огня в Газе, в рамках которого ожидается освобождение всех заложников, удерживаемых террористами.

Расписание реализации первой фазы соглашения

9 октября 2025 года

17:00. Заседание военно-политического кабинета Израиля для ратификации соглашения.

18:00. Заседание правительства Израиля для окончательного утверждения соглашения.

Далее, в течение 24 часов после подписания соглашения: вывод сил ЦАХАЛа из нескольких районов Газы (так называемая "желтая линия") – от Хан-Юниса на юге до Байт-Лахии на севере сектора.

В течение 72 часов после подписания: освобождение всех живых израильских заложников без каких-либо церемоний, с последующей поэтапной передачей тел погибших заложников. Предварительно сообщается, что из плена будут освобождены 20 выживших заложников. Затем будут переданы тела 28 погибших заложников.

В обмен на освобождение израильских заложников будут освобождены около 2000 палестинских заключенных, в том числе 250, отбывающих длительные сроки или пожизненное заключение, а также заключенные из сектора Газы. Списки согласовываются.