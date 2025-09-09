x
09 сентября 2025
Ближний Восток

МВД Катара подтверждает удары по "месту проживания" лидеров ХАМАСа в Дохе

Катар
Война с ХАМАСом
время публикации: 09 сентября 2025 г., 17:43 | последнее обновление: 09 сентября 2025 г., 17:45
AP Photo/Osama Faisal

Министерство внутренних дел Катара подтвердило удар по месту проживания руководителей ХАМАСа в Дохе. При этом какие-либо сведения об убитых и раненых не публикуются.

"МВД сообщает, что звуки в Дохе являются результатом удара по одному из мест проживания лидеров ХАМАСа. Министерство подтверждает, что спасатели уже приступили к работе, ситуация спокойная", – говорится в заявлении МВД Катара.

Ближний Восток
