МВД Катара подтверждает удары по "месту проживания" лидеров ХАМАСа в Дохе

Министерство внутренних дел Катара подтвердило удар по месту проживания руководителей ХАМАСа в Дохе. При этом какие-либо сведения об убитых и раненых не публикуются.

"МВД сообщает, что звуки в Дохе являются результатом удара по одному из мест проживания лидеров ХАМАСа. Министерство подтверждает, что спасатели уже приступили к работе, ситуация спокойная", – говорится в заявлении МВД Катара.