09 сентября 2025
09 сентября 2025
09 сентября 2025
09 сентября 2025
Ближний Восток

"Аль-Арабия": Катар приостановил посредническую роль на переговорах с ХАМАСом

Катар
время публикации: 09 сентября 2025 г., 17:42 | последнее обновление: 09 сентября 2025 г., 17:42
"Аль-Арабия": Катар приостановил посредническую роль на переговорах с ХАМАСом
AP Photo/Fatima Shbair

Телеканал "Аль-Арабия" передал, что после удара израильских ВВС по высшему руководству ХАМАСа в Дохе Катар объявил, что приостанавливает свою посредническую роль на переговорах между Израилем и ХАМАСом.

Ранее МИД Катара подтвердил, что ВВС ЦАХАЛа атаковали членов политбюро ХАМАСа в Дохе, и выступил с осуждением Израиля. "Государство Катар решительно осуждает трусливое нападение Израиля, которому подверглись жилые здания, где проживали несколько членов политического бюро ХАМАСа в катарской столице Дохе. Это преступное нападение представляет собой вопиющее нарушение всех международных законов и норм, а также создает серьезную угрозу безопасности и неприкосновенности граждан и резидентов Катара", – написал представитель министерства иностранных дел Катара Маджид бин Мухаммад аль-Ансари в соцсети X.

Ближний Восток
