x
09 сентября 2025
|
последняя новость: 18:07
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
09 сентября 2025
|
09 сентября 2025
|
последняя новость: 18:07
09 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

После ликвидации лидеров ХАМАСа в Дохе полиция Нью-Йорка усилила меры безопасности

Война с ХАМАСом
США
Полиция
время публикации: 09 сентября 2025 г., 17:32 | последнее обновление: 09 сентября 2025 г., 17:35
После ликвидации лидеров ХАМАСа в Дохе полиция Нью-Йорка усилила меры безопасности
AP Photo/Henny Ray Abrams

Полиция Нью-Йорка заявила, что усиливает меры по обеспечению безопасности дипломатических, культурных и религиозных объектов города после ликвидации израильскими ВВС руководства ХАМАСа в Дохе.

"Мы отслеживаем события в Катаре. Из соображений предосторожности перебрасываем дополнительные ресурсы к религиозным, культурным и дипломатическим объектам по всему Нью-Йорку и координируем действия с федеральными партнерами. Мы продолжим мониторить возможное влияние этих событий на Нью-Йорк", – говорится в заявлении полиции Нью-Йорка.

Примечательно, что в этом заявлении не сказано прямо, что речь идет об усилении охраны израильских и еврейских объектов в Нью-Йорке.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 09 сентября 2025

Израильские ВВС атаковали в Дохе высшее руководство террористической организации ХАМАС