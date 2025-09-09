После ликвидации лидеров ХАМАСа в Дохе полиция Нью-Йорка усилила меры безопасности

Полиция Нью-Йорка заявила, что усиливает меры по обеспечению безопасности дипломатических, культурных и религиозных объектов города после ликвидации израильскими ВВС руководства ХАМАСа в Дохе.

"Мы отслеживаем события в Катаре. Из соображений предосторожности перебрасываем дополнительные ресурсы к религиозным, культурным и дипломатическим объектам по всему Нью-Йорку и координируем действия с федеральными партнерами. Мы продолжим мониторить возможное влияние этих событий на Нью-Йорк", – говорится в заявлении полиции Нью-Йорка.

Примечательно, что в этом заявлении не сказано прямо, что речь идет об усилении охраны израильских и еврейских объектов в Нью-Йорке.