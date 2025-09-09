x
09 сентября 2025
|
последняя новость: 18:07
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
09 сентября 2025
|
09 сентября 2025
|
последняя новость: 18:07
09 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

"Аль-Хадат": в Дохе ликвидированы не менее четырех лидеров ХАМАСа

Катар
Война с ХАМАСом
время публикации: 09 сентября 2025 г., 17:14 | последнее обновление: 09 сентября 2025 г., 17:21
Член политбюро ХАМАСа Низар Аудалла с верховным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи
Office of the Iranian Supreme Leader via AP

Саудовский телеканал "Аль-Хадат" со ссылкой на собственные источники сообщает о гибели не менее четырех лидеров ХАМАСа в результате ударов ВВС ЦАХАЛа по целям в Дохе.

По данным "Аль-Хадат", были ликвидированы формальный лидер ХАМАСа в Газе Халиль аль-Хайя, глава офиса ХАМАСа за рубежом Халид Машаль, лидер боевиков ХАМАСа "на Западном берегу реки Иордан" Захэр Джабарин и член политбюро ХАМАСа Низар Аудалла.

Возможно, убиты и другие лидеры ХАМАСа.

Список уточняется.

В момент удара в здании находился еще один член руководства движения, Рази Хамад, данных о его судьбе пока нет.

Катарский телеканал "Аль-Джазира" утверждает, что члены политбюро ХАМАСа, включая Халиля аль-Хайю, выжили после израильского удара по целям в Дохе.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 09 сентября 2025

Израильские ВВС атаковали в Дохе высшее руководство террористической организации ХАМАС