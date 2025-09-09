"Аль-Хадат": в Дохе ликвидированы не менее четырех лидеров ХАМАСа

Саудовский телеканал "Аль-Хадат" со ссылкой на собственные источники сообщает о гибели не менее четырех лидеров ХАМАСа в результате ударов ВВС ЦАХАЛа по целям в Дохе.

По данным "Аль-Хадат", были ликвидированы формальный лидер ХАМАСа в Газе Халиль аль-Хайя, глава офиса ХАМАСа за рубежом Халид Машаль, лидер боевиков ХАМАСа "на Западном берегу реки Иордан" Захэр Джабарин и член политбюро ХАМАСа Низар Аудалла.

Возможно, убиты и другие лидеры ХАМАСа.

Список уточняется.

В момент удара в здании находился еще один член руководства движения, Рази Хамад, данных о его судьбе пока нет.

Катарский телеканал "Аль-Джазира" утверждает, что члены политбюро ХАМАСа, включая Халиля аль-Хайю, выжили после израильского удара по целям в Дохе.