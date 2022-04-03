Российская военная техника, оставшаяся в полях и лесах Украины. Фоторепортаж

Фото: Генштаб ВСУ

Генеральный штаб вооруженных сил Украины заявляет, что менее чем за 40 дней войны на украинской территории армия Российской Федерации потеряла около 280 самолетов и вертолетов, почти 650 танков, 1830 бронемашин и бронетранспортеров, 325 артиллерийских систем, более 50 систем ПВО, свыше 100 реактивных систем залпового огня, четыре оперативно-тактические ракетные комплекса, около 1250 автомобилей разного класса и более 75 бензовозов, около 90 беспилотников оперативно-тактического уровня и другую технику.

Во время войны стороны конфликта, как правило, преувеличивают потери противника, не раскрывая собственных потерь. Но по оценкам многих военных экспертов, потери российской армии в ходе боевых действий значительно превосходят потери армии Украины.