Иерусалим:
17 - 23°
Тель-Авив:
14 - 22°
Эйлат:
24 - 33°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Фоторепортажи3 апреля 2022 г., 16:59

Российская военная техника, оставшаяся в полях и лесах Украины. Фоторепортаж

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото

Фото: Генштаб ВСУ

Генеральный штаб вооруженных сил Украины заявляет, что менее чем за 40 дней войны на украинской территории армия Российской Федерации потеряла около 280 самолетов и вертолетов, почти 650 танков, 1830 бронемашин и бронетранспортеров, 325 артиллерийских систем, более 50 систем ПВО, свыше 100 реактивных систем залпового огня, четыре оперативно-тактические ракетные комплекса, около 1250 автомобилей разного класса и более 75 бензовозов, около 90 беспилотников оперативно-тактического уровня и другую технику.

Во время войны стороны конфликта, как правило, преувеличивают потери противника, не раскрывая собственных потерь. Но по оценкам многих военных экспертов, потери российской армии в ходе боевых действий значительно превосходят потери армии Украины.

продолжение фоторепортажа
Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // Фоторепортажи // 03 апреля 2022
Городок Буча Киевской области после освобождения. Фоторепортаж
// NEWSru.co.il // Фоторепортажи // 02 марта 2022
Война в Украине: бесславие российского оружия. Фоторепортаж

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

16:59 Российская военная техника, оставшаяся в полях и лесах Украины. Фоторепортаж
13:45 Городок Буча Киевской области после освобождения. Фоторепортаж
18:28 Цветение сакуры, как главное волшебство японской весны. Фоторепортаж
15:30 Церемония "Оскар-2022": поддержка Украины и пощечина за оскорбление. Фоторепортаж
14:21 "Свадьба Фигаро" в Израильской опере. Фоторепортаж
14:00 ISDEF 2022: международная оборонная выставка в Тель-Авиве. Фоторепортаж
15:31 Похороны раввина Каневского. Фоторепортаж
17:05 "За Путина". В Москве прошел "митинг-концерт в честь воссоединения Крыма с Россией"
17:42 Третий коронавирусный Пурим: Аман будет повержен. Фоторепортаж
16:18 Гуманитарная катастрофа в Украине: свидетельства против пропаганды. Фоторепортаж
Загрузка...